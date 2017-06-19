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وزير إماراتي: عزل قطر قد يستمر سنوات.. ونراهن على الوقت

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مصراوي Masrawy

وزير إماراتي: عزل قطر قد يستمر سنوات.. ونراهن على الوقت

02:42 م الإثنين 19 يونيو 2017

وزير إماراتي: عزل قطر قد يستمر سنوات.. ونراهن على الوقت

باريس- (أ ش أ):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن عزل قطر "قد يستمر سنوات"، وقال، في تصريح من باريس: "نراهن على الوقت.. لا نريد التصعيد، نريد عزل قطر التي عليها التخلي عن دعمها للمتشددين والإسلاميين المتطرفين".

واتهم قرقاش، الذي قطعت بلاده بجانب ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بـ"دعم الإرهاب "، الدوحة بإنشاء منصة متطورة للدعم المالي والإعلامي و السياسي للإسلاميين المتطرفين و باستضافة العديد من قيادتهم".

وأضاف أن ومصر والإمارات والبحرين سيعرضون في الأيام القادمة على قطر قائمة بمطالبهم والتي تتضمن طرد شخصيات متطرفة.
وأكد أن الأزمة لن تحل بدون أن تغير قطر سياستها وتلتزم بوقف دعم المتشددين والإسلاميين المتطرفين، مطالبا الغرب بوضع آلية مراقبة لضمان وفاء قطر بالتزاماتها.

واعتبر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لديهم الثقل السياسي والخبرة التقنية لوضع هذه المراقبة على قطر.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل الاربعاء ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد بقصر الاليزيه.

هذا المحتوى من

Asha

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