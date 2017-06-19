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مدير بنك الدم: الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين 13 يوليو

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مصراوي Masrawy

مدير بنك الدم: الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين 13 يوليو

02:30 م الإثنين 19 يونيو 2017

مدير بنك الدم: الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين 13 يوليو

كتب- أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة نهاد مسعد، مدير المركز القومي لخدمات نقل الدم، إقامة احتفال اليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم 13 يوليو المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

وقالت مسعد في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، إن الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، ولكن نظرًا لتوافقه مع شهر رمضان فإن تم تأجيل الاحتفال به حتى منتصف يوليو المقبل.

ويُستغل الحدث في توجيه الشكر إلى المتبرعين الذين منحوا دمهم المنقذ للحياة طوعاً بدون مقابل، وفي إذكاء الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام من أجل ضمان جودة ومأمونية وتوافر الدم ومنتجات الدم للمرضى المحتاجين إليه، حسبما تذكر منظمة الصحة العالمية.

وللاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم 5 أهداف، تتمثل في توجيه الشكر إلى المتبرعين بالدم على تبرعاتهم التي أنقذت حياة الناس، وتوعية الناس على نطاق أوسع بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام وبدون مقابل، وتشجيع من لم يتبرعوا بدمهم من قبل وخصوصاً الشباب الأصحاء، فضلا عن ترويج فكرة الحاجة إلى مشاركة الحياة عن طريق التبرع بالدم وتسليط الضوء عليها، وكذلك تركيز الاهتمام على خدمات الدم باعتبارها خدمة مجتمعية، انتهاءً بإقناع وزارة الصحة بأن تعرب عن تقديرها للمتبرعين بالدم طوعاً وبدون مقابل بشكل منتظم، والالتزام بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدم المأمون ومنتجاته بالاعتماد على التبرعات الطوعية بدون مقابل بنسبة 100%.

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مصراوي Masrawy

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