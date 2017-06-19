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القبض على عاطلين بحيازتهما 10 طرب حشيش في السويس

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين بحيازتهما 10 طرب حشيش في السويس

02:30 م الإثنين 19 يونيو 2017

القبض على عاطلين بحيازتهما 10 طرب حشيش في السويس

المتهمين والمضبوطات

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقى رجال مباحث الجناين في السويس، اليوم الاثنين، القبض على مسجلين خطر، كونا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة، وضبطهم رجال المباحث بقسم شرطة الجناين وبحيازتهما 10 طرب من مخدر الحشيش.

ووردت معلومات للعميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد اعتزام عاطلين يتاجرا في المواد المخدرة، جلب كمية من مخدر الحشيش، وترويجها على المتعاطين في عيد الفطر المبارك.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وخط سير المروجين، وأعد الرائد عبدالرحمن أبو الفضل رئيس مباحث قسم الجناين، وضباط القسم عدة كمائن أمنية، وتمكنوا من ضبط كلًا من " نصر الله. ع " وعبدالله. م" يقيما بجنوب سيناء، قرب قرية جنيفة شمال القطاع الريفي.

وبحيازتهما الكمية المذكورة، وأقر المتهمان إنهما جلبا الحشيش، من وسط سيناء لبيعه للمتعاطين في عيد الفطر.

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