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القبض على شخص قدم شيكا مزورا لأحد البنوك في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على شخص قدم شيكا مزورا لأحد البنوك في سوهاج

02:20 م الإثنين 19 يونيو 2017

القبض على شخص قدم شيكا مزورا لأحد البنوك في سوهاج

القبض على شخص قدم شيكا مزور

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، الاثنين، القبض على حاصل على دبلوم، قدم شيكًا مزورًا بقيمة 74 ألف جنيه لفرع بنك بمركز طما.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، بلاغًا من الحسيني كمال علي، مدير بنك مصر فرع طما بقيام "عاطف. ع. ف، 37 عامًا"، حاصل على معهد خدمة اجتماعية ويقيم دائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط، بتقديم شيك بنكي بقيمة 74 ألف جنيه، مسحوب من بنك مصر " فرع مطروح"، "مزور" لعدم وجود فرع لبنك مصر بمطروح.

وبالكشف على الشيك بواسطة ماكينة كشف التزوير، تبين أنه مزور، وبسؤال المذكور قرر أنه تحصل على الشيك من "محمد هشام إبراهيم" ويقيم بناحية الأربعين دائرة مركز طما، ونفى علمه بأنه مزور.

حُرر عن ذلك المحضر رقم ، 2452 إداري مركز طما لسنة 2017.

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