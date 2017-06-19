فضح خطأ شنيعا بـ«عسكر في المعسكر».. 10 أسرار كشفها «هنيدي»

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الفنان محمد هنيدي من أبرز الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية، بدأ في التواصل مع جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، وأصبح من أكثر الفنانين الحائزين على أعلى نسب من المتابعين على "السوشيال ميديا".

وظهر هنيدي على موقع تويتر عبر هاشتاج "اسأل هنيدي"، أمس الأحد، ردا على أسئلة جمهوره ومتابعيه، وأدلى بمختلف التصريحات عن أعماله الفنية وآرائه المختلفة في زملائه بالوسط الفني، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز ما قاله للمتابعين:

1- طول هنيدي

وجّه أحد المتابعين لمحمد هنيدي سؤالا يحمل: "طولك كام سم يا هنيدى؟"، وسخر الأخير قائلا: "في ناس بتقول 180 أو 170 بس أنا محتفظ بالرقم ده لنفسي".

2- أفلام ديزني

سأله أحد جمهوره عن موعد عودته لأفلام ديزني ودبلجتها، ورد قائلا: "الدبلجة ماينفعش أبعد عنها لأني باعشقها بس حصل ظروف لي الفترة اللي فاتت خلتني أبعد"، ووعد جمهوره بعمل فيلم كارتوني قريبا.

3- أدوار التراجيدي

ردا على سؤال متابع له عن إمكانية عمل دور تراجيدي بدلا من توجهه الدائم للكوميديا، قال: "الممثل بيبقى حابب يعمل أدوار مختلفة بس أنا شايف الكون كله محتاج جرعة كوميديا اليومين دول أكتر من التراجيدي".

4- صعيدي في الجامعة الأمريكية

أجاب هنيدي عن سؤال أحد متابعيه عن إمكانية عمل جزء ثانِ لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، إذ قال: "الفيلم ده من أكتر أفلامي اللي باحبها بس لو الناس حابة أعمله جزء ثاني هايطلع في ثانية".

5- عسكر في المعسكر

صرّح هنيدي بأن صناع فيلم "عسكر في المعسكر" أغفلوا خطأ بيّنا وهو دخول الشخصية التي جسدها هنيدي بالعمل للجيش بالرغم من أنه وحيد ليس لديه أشقاء، وأضاف قائلا: "بس أهي عدت معانا".

6- رمضان 2018

أعرب هنيدي عن أمنيته في طرح عمل فني له بالماراثون الرمضان العام المقبل، وأوضح أنه معروض عليه عدة سيناريوهات لا يزال يختار بينها الأقوى حتى يعجب جمهوره.

7- رجوعه للمسرح

بشّر هنيدي حمهوره بعودته إلى خشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية جديدة لا يزال يعمل عليها بجهد حتى تنال إعجاب الجمهور.

8- يوسف الشريف

سأله أحد متابعيه عن رأيه في مسلسل الفنان يوسف الشريف "كفر دلهاب"، وأجاب قائلا: "لسه ماشوفتوش"، وأشاد بالشريف قائلا: "حبيبي وشخص مجتهد وشاطر وعارف هو بيعمل إيه وأحلى وأجمل شابوه ليه.. خايف عليك من الشابوهات يا يوسف".

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9- هاني رمزي

استفسر منه أحد المتابعين قائلا: "ماذا لو هانى رمزى جابك ف البرنامج بتاعه وعمل فيك المقلب وماكانش تمثيل وانت مش عارف فعلا إنه مقلب"، ورد عليه هنيدي قائلا: "لو قالي قبلها إنه مقلب أكيد مش هازعل عشان ماكدبش".

10- عمر هنيدي

أفصح محمد هنيدي عن عمره الحقيقي قائلا: "بقالي كتير في التلاتين وخايف أطلع".