اتهام بالسرقة وأخطاء ساذجة.. 5 أعمال فتحت النار على مخرج «ظل الرئيس»

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على الرغم من الإشادة الواسعة التى يحظي بها المخرج أحمد سمير فرج بمسلسله "ظل الرئيس" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالى، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري ومستوى النقاد، فإن وقوعه في خطأ وصف بـ"الساذج" في الحلقة الثانية والعشرين فتح النار عليه وجعله محط انتقاد الكثيرين.

لم يكن ذلك الخطأ الوحيد الذي أثار جدلًا حول المخرج سمير فرج ولكنه على الرغم من قصر مشواره الفني فإنه اعتاد على إثارة الجدل في العديد من الأفلام والمسلسلات التى قام بإخراجها ونرصدها خلال التقرير التالى.



ظل الرئيس

ظهر في المشهد الأخير بالحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الصحفي "وسام وزملاؤه" وهم يبحثون عن أي خبر أو صورة عن فضل، وبالفعل تتمكن زميلته من إيجاد صورة تجمع "فضل وعبد الحميد يونس" رئيس مكتب الرئيس بتاريخ 2004، ليفاجأ الجميع بأن كلمات الخبر عبارة عن رسالة، جاء محتواها: "حضر الاحتفال الناس الكتيرة دي مش عارف ليه الصراحة بس جم علشان يصدعوا (....) أمي، وأنا قاعد شغال في حالي، وأحب أوجه الكلمة للسادة المشاهدين اللي هما مش هيقروها"، ولكنه لم يكن يعلم أنهم سيقرؤونها ويخيبون ظنه، متغافلا عن أن المشاهد لم يكلفه كشف الخطأ إلا بعمل "زوم" عند مشاهدتها على "يوتيوب".

رأس الغول

خطأ آخر وقع فيه المخرج أحمد سمير فرج في مسلسل "رأس الغول" الذي تم عرضه الموسم الماضي أثار سخرية عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسسل خطأ في أحد المشاهد، حين يحاول "درويش" الذي يجسد شخصيته محمود عبد العزيز، الهرب من الشرطة بعد تورطه في حادث إرهابي، فيقوم باستبدال ملابسه مع عامل نظافة، والذي تظهر ملابسه بشكل منمق أكثر من الشخصية الأصلية. سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كون ملابس عامل النظافة أكثر ترتيبًا وأناقة من ملابس درويش، وهو عكس ما قاله درويش بأنه تبادل ملابسه مع شخص بسيط، ووصفه بـ"الغلبان".

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فيلم "بنات العم"

أثناء جلوس الفنان هشام ماجد على الأريكة، في أحد مشاهد فيلم "بنات العم"، كان بجواره قميص موضوع بشكل واضح، وظل القميص على هيئته لفترة، ولكن المثير أن هيئة القميص تغيرت في نفس المشهد ونفس اللقطة، دون تدخل أي من الأشخاص في ذلك.



فيلم "كود 36"

هجوم كبير تعرض له المخرج أحمد سمير فرج بعد فيلم "كود 36"، بعدما اتهم بسرقه قصة الفيلم من فيلم "بودي جارد"، وهو الأمر الذي دفعه ليخرج وليوضح ذلك.

وخرجت وقتها بطلة الفيلم "مايا نصري" لتوضح حقيقة ذلك خلال أحد حواراتها الصحفية وتقول: "هناك آراء متفاوتة بين النقاد والجمهور وهذا أمر طبيعي فكل عمل فني تنقسم حوله الأذواق، والفيلم حقق إيرادات عالية جدا، رغم أنه لم يعرض خلال موسم الصيف وهذا يدل على محبة الجمهور لبساطة القصة والأبطال، وإذا كان بعض الصحفيين اتهموا الفيلم بسرقة قصته، فهذا ليس دقيقا لأن مصطفى شعبان بطل الفيلم يلعب دور حارس أمني وليس شخصيا".



جوبا

اتهم أيضًا بسرقة أفيش فيلم "جوبا"، الذي قام بإخراجه في 2007، وقيل وقتها إنه مقتبس عن ملصق الفيلم الأمريكي المعروف "sin City" الذي قام ببطولته النجمان "بروس ويليز وجيسيكا ألبا"، وبمقارنة الملصقين يتضح أن الفارق الوحيد بينهما، هو أن الأبطال في فيلم "جوبا"، يميلون ناحية شمال الملصق، بينما يميل أبطال فيلم "sin City" ناحية اليمين.