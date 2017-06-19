النقل توقع بروتوكولا مع البنك الأوروبي لتمويل شراء 100 جرار جديد

كتب- عبدالله قدري:

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مراسم توقيع برتوكول تمويل بمبلغ 290 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء عدد 100 جرار سكة حديد، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال الدكتور هشام عرفات، بحسب يان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، إن توقيع البروتوكول الخاص بتمويل شراء عدد 100 جرار جديد يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير مرفق السكك الحديدية، مضيفا: "السكة الحديد تحتاج لهذه الجرارات لدعم أسطول جرارات قطاع نقل الركاب بما سيساهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية.

وأوضح عرفات أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية بصدد تطبيق خطة طموحة لتطوير أسطولها من الجرارات ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية

وقع البروتوكول الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجانيت هاكمان العضو المنتدب للبنك لمنطقة شرق وجنوب المتوسط، بحضور اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية والذي قام بتوقيع اتفاقية المشروع مع البنك الأوربي لاعادة الإعمار.

وأضاف وزير النقل: "البنك الاوروبي قدم عدد 4 منح لخدمة التمويل بمبلغ إجمالى وقدره 1865000 يورو وذلك لانجاز تعيين بيت خبرة لمساعدة الهيئة في إنشاء شركة لتسويق خدمات قطاع البضائع وإنشاء جهة قانونية منفصلة مسؤلة عن قطاع البضائع، وتعيين بيت خبرة لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لشراء عدد 100 جرار جديد، وتعين بيت خبرة لمساعدة الهيئة في تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية -تعيين بيت خبرة لمساعدة الهيئة في عمل حملة توعية".

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، إن وزارتها حريصة على التحرك سريعا لدعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، والتى تساهم فى تحقيق التنمية، وأن أهمية هذا المشروع تأتى في اطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتيسير حركة التنقل للمواطنين، وتجديد أسطول الجرارات بهيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن أهمية هذا المشروع لأنه يعطي رسالة حقيقية على التعاون بين كل الشركاء، الحكومة والبنك، وكذلك القطاع الخاص، فهو نموذج للشراكة الناجحة التي تهدف اليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.