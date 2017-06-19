ضبط 317 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، ضبط كمية من عبوات الأدوية البيطرية المخالفة، منتهية الصلاحية والممنوع تداولها بيطريًا بـ3 مراكز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بفاقوس.

من جانبه، قال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن حملة تفتيشية بالتنسيق بين إدارة الخدمات بالمديرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على العيادات ومراكز ومعارض بيع الأدوية بمركز فاقوس، فجرى ضبط 3 مراكز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، أحدهم معرض دون ترخيص، ووجد بها 317 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وممنوع تدوالها بيطريًا، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر.

وأوضح توفيق، في تصريحات صحفية، أنه حررت المحاضر اللازمة للمخالفات ومصادرة الأدوية المضبوطة، مشددًا على الإدارات البيطرية بمختلف المراكز والمدن بتشديد الرقابة والمتابعة على أسواق بيع وتداول الأدوية.