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العثور على جثة طفلة "مخنوقة" وسط الزراعات في القليوبية

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة طفلة "مخنوقة" وسط الزراعات في القليوبية

02:09 م الإثنين 19 يونيو 2017

جثة طفلة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثر أهالي قرية إمياي بطوخ، اليوم الإثنين، على جثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقتولة وملقاة فى أرض زراعية، وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفلة المجني عليها اختفت من أسرتها، ليلة أمس، عقب خروجها بعد تناول طعام الإفطار بغرض اللعب مع الأطفال في الشارع، وظلت الأسرة وأهالي القرية يبحثون عنها في كل مكان طوال الليل.

وأضافت التحريات أن الأهالى عثروا على جثة الطفلة، فجر اليوم الإثنين، وسط الزراعات، وبها آثار خنق.

كان العميد فوزى عبد ربة، مأمور مركز طوخ، قد تلقى بلاغًا من الأهالى، بالعثور على جثة الطفله "ر.ع.ح" 3 أعوام، وسط الزراعات بقرية إمياى مركز طوخ، وبها آثار خنق.

نقلت الإسعاف الجثة الى مستشفى طوخ المركزى، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاه، وإصدار قرار بالدفن.

كما طلبت النيابة سؤال أسرة الطفلة والجيران، ومعرفة آخر رؤية للفتاه في الشارع، عقب خروجها من منزل أسرتها أو اللعب في الشارع.

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