عيسى: خطة عاجلة لتحويل عدد من الهيئات الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة

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ناقشت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، التوصيات الخاصة بخطة التنمية المستدامة في العام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨، خلال اجتماع اليوم، الإثنين.

وقال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة، إن التوصيات شملت صياغة خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة.

وشملت الاقتراحات إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة من خلال تعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية، ويحدث انخفاض تدريجي في المبالغ المخصصة من الخزانة العامة لسد العجز وسداد المصروفات وسداد الديون.

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وأضاف أن الاتجاه الثاني يمثل تحويل عدد آخر من الهيئات الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لاستغلال مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية.

وشملت التوصيات دراسة تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية تابعة للدولة في ضوء صعوبة استمرارها كهيئات اقتصادية غير قادرة على زيادة مواردها وخفض نفقاتها.