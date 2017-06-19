وفاة ثالث حالة مصابة بالسعار في أسوان

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شهدت مستشفى حميات أسوان، اليوم الإثنين، وفاة الحالة الثالثة لشخص، متأثرا بإصابته بالسعار، نتيجة عقر كلب له منذ نحو شهرين، ولم يتلقَ جرعات أمصال السعار كاملة.

قال الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى حميات أسوان، إن المتوفي يدعى "ع. أ"، 38 سنة، من غرب أسوان، دخل المستشفى، أمس الأحد، عقب تدهور حالته الصحية، وفارق الحياة اليوم متأثرا بإصابته بمرض السعار.

أضاف محروس أن سبب انتقال فيروس السعار له، عقر كلب ضال بمنطقة كيما شرق أسوان منذ نحو شهرين، وإنه لم يتناول سوى جرعة واحدة من أمصال السعار لعدم اهتمامه بإستكمال العلاج، متابعا أن الكلب عقر عدد آخر من المارة.

وأشار إلى أن مستشفى حميات أسوان نجحت التواصل مع عدد من هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للعقر، لإقناعهم بالتوجه إلى المستشفى لاستكمال علاجهم من مرض السعار.

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وذكر مدير مستشفى حميات أسوان أن هذه الحالة تعد الثالثة في أقل من شهرين، إذ كانت الحالة الأولى في مايو الماضي لشخص يدعى "عياد ع"، 57 سنة، مقيم بالمدينة الصناعية، والحالة الثانية كانت الأسبوع الماضى لشخص يدعى "م. أ"، 49 سنة، من قرية الجعافرة ومقيم بمدينة أسوان، والذي توفي بعد يوم واحد فقط من احتجازه داخل المستشفى.

وحذر مدير المستشفى من تجاهل التعامل مع حالات عقر الحيوانات الضالة في الشوارع مثل الكلاب، حيث تنتقل عدوى فيروسية تدخل مع لعاب الحيوان العاقر المصاب ومنه إلى جسم الإنسان ومنطقة الأعصاب تحديدا، حتى تصل إلى المخ في رحله بطيئة جدا، يصاب خلالها المخ بالتهابات مميتة، مع التعرض إلى الاختناق المصاحب لتقلص عضلات البلع.

وطالب المواطنين بالتوجة فورا الى أقرب مستشفى حميات أو مستشفى عام في حال التعرض لعقر الحيوانات الضالة، وغسل موضع عقر الحيوان بالماء والصابون جيدا أو أي نوع من المطهرات، مع التوجه للمستشفى لاستكمال العلاج وهو عبارة عن جرعات لقاح.

كانت مدينة أسوان شهدت حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، لانتشار ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع، نتيجة لتوقف الحملات الأمنية والبيطرية.