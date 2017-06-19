لجنة الزراعة توافق مبدئيا على منحة من الكويت بـ100 ألف دينار كويتي

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وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، الإثنين، على اتفاقية موقعة بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، لتنفيذ مشروع نموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.

ووافقت اللجنة على الاتفاقية من حيث المبدأ، على أن يؤخذ الرأي النهائي على الاتفاقية في اجتماع الغد في حضور ممثل عن وزارة الخارجية.

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ويهدف المشروع الجديد إلى العمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومي الزراعي، عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء.