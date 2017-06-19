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مدير الطب البيطرى بالقاهرة: ضبط 3 طن فسيخ فاسد

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مدير الطب البيطرى بالقاهرة: ضبط 3 طن فسيخ فاسد مدير الطب البيطرى بالقاهرة: ضبط 3 طن فسيخ فاسد

التحرير

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قال الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، إنه تم تكثيف الحملات على محلات الأطعمة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن، لفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للأحياء وغرف المتابعة الميدانية، استعدادا لاستقبال عبد الفطر المبارك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة، أنه خلال احدي الحملات بحى المرج تم ضبط 3 طن فسيخ فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى، مشيرا إلى انه تم مصادرة الكمية كاملة واعدامها.

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ومن جانبه أكد الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الصحة بالقاهرة، أنه تم نشر 200 سيارة اسعاف بمحيط ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات استعدادا لأى طوارئ خلال أيام عيد الفطر، كما تم تخصيص فرق طوارئ لدعم المستشفيات التى يحدث بها عجز.

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التحرير

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