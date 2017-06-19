«الشباب»: 30 يونيو الموعد النهائي لقبول العضويات الجديدة بمركز شباب الجزيرة

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أعلن مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة عن إغلاق باب قبول العضويات الجديدة بالمركز يوم 30 يونيو القادم كموعد نهائي لمن يرغب في الحصول على عضوية المركز .

وكانت إدارة الاشتراكات بمركز شباب الجزيرة قد سجلت منذ الإعلان عن فتح باب العضوية الجديدة بالمركز أواخر فبراير الماضي وحتى الآن العضوية رقم 1027 للأسر التي انضمت حديثا لعضوية المركز بعد تجديده وتطويره، وقام الأعضاء الجدد بسداد كافة الرسوم المطلوبة نظير الاشتراك بعضوية المركز وبلغ العائد من قيمة تلك الاشتراكات نحو 35 مليون جنيه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير مركز شباب الجزيرة ورفع كفاءة منشآته الرياضية والتي تتنوع ما بين صالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة للأطفال، وملاعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية والقانونية، وملاعب متعددة الأغراض، ومسرح رومانى وقاعة للندوات، وملاعب إسكواش وملاعب تنس أرضي وملعب هوكي ومبنى اجتماعى وصالة لذوى الإعاقة، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال.