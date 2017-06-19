السياحة تطلق «العيد عندنا» في السوق العربي.. وخط ملاحي لأوروبا

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نشر موقع "تور نوز" اليوناني الإخباري، تقريرًا مطولًا اليوم عن النتائج المتوقعة للاتفاق المبرم بين وزارة السياحة المصرية وحكومة أثينا الشهر الماضي، لإطلاق خطوط الرحلات البحرية بين البلدين، علاوة على الحملة الترويجية المصرية في السوق العربي.

كشف الموقع عن أن الرحلات ستبدأ مع سفن سياحية متوسطة الحجم تحمل 700 إلى 800 راكب، بين اليونان ومصر عبر بورسعيد والإسكندرية، وتعتزم وزارة السياحة البدء في استخدام سفن أكبر بسعة ركاب تتراوح بين 2000 و 5000 راكب بحلول عام 2019، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية تهدف إلى استعادة الحركة المفقودة وإحياء صناعة السياحة التي كانت قبل 7 أعوام مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

تشكل الحركة الأوروبية نسبة 70 % من السياحة الوافدة لمصر، تليها الدول العربية بنسبة 26 %، وفقا للإحصاءات الرسمية، وأكدت الوزارة المصرية في الاتفاق الموقع بين الطرفين، أن مصر تمتلك عدة منتجات سياحية يمكن التمتع بها، أهمها السياحة البحرية والنيلية -نايل كروز-، والثقافية، والشاطئية إلى جانب العلاجية، وسياحة المؤتمرات، كما تمتلك مقومات سياحة المغامرات للشباب.

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يحيى راشد وزير السياحة، أعلن عن خطة للتوسع في حملات الترويج خلال الفترة الحالية، لتشمل المنطقة العربية تحت أسم "العيد عندنا"، وتستهدف السائحين العرب من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، ولبنان، والأردن، ويعتمد الوزير على قرب المسافة بين القاهرة والعواصم العربية، علاوة على وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد، ما لا يشعر معه السائح العربي بالغربة في مصر.

وقال إسماعيل عامر المستشار السياحي لمصر في الهند والشرق الأقصى، في تصريحات خاصة: "لدينا رحلة مباشرة واحدة تطير أربعة مرات أسبوعيًا من مومباي الهندية، ونسعى لزيادتها لنقل أكبر حركة ممكنة من الهند التي تعتبر قارة منفصلة"، متابعًا: "نحن نأمل في المزيد من رحلات الطيران المباشرة بين المدن الهندية كافة والقاهرة والأقصر، بحلول شهر ديسمبر من هذا العام، ومن المتوقع أن نستقبل 300 ألف سائح بحلول عام 2019".

توقع عامر، أن تكون الهند من بين أكبر 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر خلال 3 سنوات، موضحًا: "شهدت مصر بالفعل انعكاسًا سيئًا لما مرت به من أحداث على مدار 4 سنوات متتالية، وانخفضت الحركة إلى 5.4 مليون سائح في عام 2016، ولذا ستكثف مصر من حملاتها الترويجية والبرامج المخفضة ودعم الطيران، بهدف استعادة الحركة اكملة كما كانت عليه في عام الذروة 2010".