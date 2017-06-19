"مصر للبترول" تضخ كميات إضافية من بنزين 80 و92 استعداداً للعيد

التحرير

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قال المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، إن الشركة بدأت استعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الإطمئنان على توافر المنتجات البترولية بالمستودعات التابعة للشركة.

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه من المقرر أن تشهد فترة العيد زيادة فى ضخ البنزين نتيجة سفر بعض المواطنين مع التأكيد على توافر جميع المنتجات البترولية بكافة المحطات خاصة الموجودة على الطرق الرئيسية، موضحاً أنه سيتم ضخ من 6.50 إلى 7 مليون لتر من بنزين 80 يوميا، بالإضافة 2.50 مليون لتر يومياً من بنزين 92 .

وأكد أن الإقبال على الاستهلاك اليومي من السولار يقل بعض الشئ خلال أيام الإجازات، حيث سيتم ضخ يتراوح ما بين 14 إلى 15 مليون لتر يومياً، مشددا على انتظام إمدادات المشتقات البترولية الموردة لكل محطات مصر للبترول، والبالغ عددها نحو 1300 محطة.