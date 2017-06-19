«إسكان النواب» توافق على اتفاقية قرض بقيمة 18 مليونا دينار كويتي

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وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم الاثنين، على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية رقم (234 و 240) لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليونا و500 ألف دينار كويتى وكذلك تعديل اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومة جمهورية العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/3/2017.

كما وافقت أيضا على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/2/2017.