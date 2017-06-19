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الصناعات المعدنية تكشف عن السعر العادل لطن الحديد

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الصناعات المعدنية تكشف عن السعر العادل لطن الحديد الصناعات المعدنية تكشف عن السعر العادل لطن الحديد

التحرير

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قال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن التجار ومنتجي الحديد قاموا برفع الأسعار خلال الفترة الماضية بدون أى مبرر، موضحاً أن المصانع الحديد لم تخطرهم نهائياً برفع الطن.

وأضاف حنفي فى تصريحات "للتحرير"، أن متوسط السعر العادل لطن الحديد يبلغ نحو 10 الاف جنيه فقط، وذلك فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار كافة السلع ومستلزمات الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن ارتفاع أسعار البيليت العالمية، وهو العنصر الأساسي المستخدم فى صناعة الحديد.

وأوضح مدير عام الغرفة، أن أسعار الحديد تسليم أرض المصنع تتراوح ما بين نحو 9800 و9900 جنيه للطن، فيما يتراوح سعر الطن للمستهلك ما بين نحو 10150 و10200 جنيها.

وكانت أسعار الحديد قد شهدت زيادة عقب قرار بفرض رسوم اغراق على واردات الحديد للسوق المصرية لمدة 4 شهور، ووصل سعر الطن الى اكثر من نحو 10700 جنيها.

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وقال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد سيساهم فى زيادة أسعار الحديد المستورد بالأسواق، فضلاً عن قيام بعض الشركات المحلية باحتكار السوق، والقيام برفع أسعار المنتجات دون أى مبرر.

وأضاف الجيوشي فى تصريحات "للتحرير"، أن سعر الطن ارتفع خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة بلغت نحو 13%، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية لخام البيليت.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، قرار بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15 الى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، وذلك لمدة 4 أشهر.

وتشمل القيمة CIF كلا من تكلفة البضاعة، ومبلغ التأمين عليها، ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم فى ميناء المستورد.

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التحرير

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