مانشستر يونايتد يزاحم وست هام على ضم هارت

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ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يسعى لضم جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت «تليجراف» بأن مورينيو، يسعى لضم الدولي الإنجليزي هارت صاحب الـ 30 عامًا، في حالة انتقال، الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يوناتيد، إلى ريال مدريد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن السيتي لن يسمح بمثل هذه الصفقة.

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كما أكدت الصحيفة البريطانية، أن نادي وست هام يونايتد، بقيادة مديره الفني الكرواتي سلافين بيليتش، يسعى للتوقيع مع هارت، على سبيل الإعارة.