أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مانشستر يونايتد يزاحم وست هام على ضم هارت

Google+ Print
مانشستر يونايتد يزاحم وست هام على ضم هارت مانشستر يونايتد يزاحم وست هام على ضم هارت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يسعى لضم جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وتابعت «تليجراف» بأن مورينيو، يسعى لضم  الدولي الإنجليزي هارت صاحب الـ 30 عامًا، في حالة انتقال، الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يوناتيد، إلى ريال مدريد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن السيتي لن يسمح بمثل هذه الصفقة.

شاهد أيضا

كما أكدت الصحيفة البريطانية، أن نادي وست هام يونايتد، بقيادة مديره الفني الكرواتي سلافين بيليتش، يسعى للتوقيع مع هارت، على سبيل الإعارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأقوى والأغلى.. هذه السيارات لن تراها حتى في أحلامك

الأقوى والأغلى.. هذه السيارات لن تراها حتى في أحلامك

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016