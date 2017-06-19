يوفنتوس يحدد بديل داني ألفيس

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ذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، اليوم الإثنين، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى للبيانكونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت «كالتشيو ميركاتو» بأن أليجري، يرغب في ضم الدولي الإيفواري، سيرجي أورير، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، خصوصًا بعد قرب رحيل الدولي البرازيلي، داني ألفيس، خارج جدران البيانكونيري.

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الجدير بالذكر أن هناك تقارير إنجليزي أكدت أن مسؤولي مانشستر سيتي اقتربوا من ضم البرازيلي، داني ألفيس، الظهير الأيمن لليوفي مقابل 5 مليون جنيه استرليني، بعد رغبة الإٍسباني بيب جواريدولا، المدير الفني للستي.