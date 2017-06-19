أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

يوفنتوس يحدد بديل داني ألفيس

Google+ Print
يوفنتوس يحدد بديل داني ألفيس يوفنتوس يحدد بديل داني ألفيس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، اليوم الإثنين، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى للبيانكونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت «كالتشيو ميركاتو» بأن أليجري، يرغب في ضم الدولي الإيفواري، سيرجي أورير، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، خصوصًا بعد قرب رحيل الدولي البرازيلي، داني ألفيس، خارج جدران البيانكونيري.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن هناك تقارير إنجليزي أكدت أن مسؤولي مانشستر سيتي اقتربوا من ضم البرازيلي، داني ألفيس، الظهير الأيمن لليوفي مقابل 5 مليون جنيه استرليني، بعد رغبة الإٍسباني بيب جواريدولا، المدير الفني للستي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار