ماذا سيحدث عندما يعود رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

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يترقب الجميع مصير النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، بعدما أعلنت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، عن إمكانية عودة الدون إلى صفوف فريقه السابق مانسشتر يونايتد، وقرار الرحيل عن ريال مدريد، بسبب غضبه لاتهامه بالتهرب الضريبي.

«التحرير» تستعرض أهم 10 أشياء مهمة ستحدث حال عودة هداف ريال مدريد، إلى صفوف الشياطين الحمراء، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي:

1- عودة الصراع والكراهية بين رونالدو ومورينيو

لعب كريستيانو رونالدو، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من قبل عندنا كان الأخير مدربًا لريال مدريد، ومن المتوقع أن يعود الصراع والكراهية بين الطرفين بعدما ظهرت خلال فترة اجتماعهما في النادي الملكي من عام 2010-2013، رغم العلاقة الطيبة في البداية.

وكان المدرب البرتغالي فتح النار على رونالدو، مشيرًا إلى أنه لاعب مغرور ولا يقبل النقد أو التعليمات الفنية ويتعامل معها بأنها غير مهمة، ليخرج الدون ويرد على مورينيو بعبارته الشهيرة "لا تبصق في الإناء الذي أكلت منه".

2- عودة فيرجسون للاندماج من جديد في صفوف النادي

يرتبط أليكس فيرجسون بعلاقة قوية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي حال عودة الابن إلى صفوف الشياطين الحمر، ستجعل الأب الروحي يهتم أكثر بشأن النادي ولاندماج من جديد، وعدم الاكتفاء بمتابعة المباريات من المدرجات كما كان يفعل مؤخرًا.

3- سيكون عمر رونالدو سبب حديث الجماهير الإنجليزية

سيكون عودة رونالدو، إلى بيته القديم، مثار جدل بين جماهير آرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي، حول عودة اللاعب رغم كبر سنه، وأنه بالرغم من أنه لايزال أفضل لاعب، وقدرته التهديفية العالية إلا أن المبلغ المدفوع في الصفقة ليس بالقليل.

4- نسيان إبراهيموفيتش داخل القلعة الحمراء

عندما ينجح النجم البرتغالي، للعودة إلى اليونايتد، سيتم نسيان زلاتان إبراهيموفيتش بسرعة، لأن الموسم الوحيد الذي خاضه في ملعب الأولد ترافورد لم يجعله إلهً بالنسبة للجماهير، وتعرضه لإصابة كبيرة جعلته يخرج من حسابات الفريق للموسم الجديد.

5- أنطوان جريزمان يحتاج فترة أطول من أجل دخول مانشستر

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كان نادي مانشستر يونايتد اقترب من الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، لتدعيم القوة الهجومية للشياطين الحمر لتعويض رحيل إبراهيموفيتش عن الفريق، قبل أن تنجح إدارة الروخي بلانكوس في تجديد عقد اللاعب حتى 2022، ويتسبب ذلك في صدمة جديدة لجماهير الشياطين، ولكن بعودة كريستيانو سيتم نسيان جريزمان.

6- عودة القميص رقم 7

القميص رقم 7 يبقى الأشهر في تاريخ مانشستر يونايتد الإنجليزي، فهو مرتبط بأيقونات خلدت اسمها في تاريخ اليونايتد العريق، ومع عودة رونالدو إلى مانشستر ستعود هيبة القميص رقم 7، بعد أن كان يرتديه جورج بيست، ودينيس لو، وديفيد بيكهام، وبريان روبسون، وإريك كانتونا.

7- روني يتراجع عن الرحيل

سيتراجع الإنجليزي واين روني، عن فكرة الرحيل من أجل استعادة الشراكة والصداقة مع رونالدو، والتي ظهرت قبل رحيل اللاعب البرتغالي عام 2009.

8- ميسي سكون بدون منافس في الليجا

إذا نجح رونالدو في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلا منافس في الدوري الإسباني، وسيكون دوري أبطال أوروبا الصراع الوحيد بين الطرفين.

9- جماهير مانشستر سيتي ستطالب بشراء ليونيل ميسي

ستطالب مانشستر ستي، التعاقد مع ميسي، ليعود الصراع من جديد داخل الدوري الإنجليزيوإيقاف خطورة الدون.

10- غضب جماهير آرسنال من الصفقة

عودة النجم البرتغالي إلى القلعة الحمراء، يسبب غضب جماهير آرسنال، لفشل إدارة الفريق في التعاقد مع مثل هذه الصفقات الكبيرة.