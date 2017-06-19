بين العدالة وقتل المتعة.. حكم الفيديو في عيون نجوم الساحرة المستديرة

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كتب - محمد الشاملي:

60 ثانية فقط كانت عمر فرحة مدافع منتخب البرتغالى بيبي وزملاءه بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 20 أمام منتخب المكسيك ضمن منافسات كأس القارات المقامة في روسيا، ليقرر حكم اللقاء بيستور بيتانا عدم احتسابه بداعي التسلل وسط حيرة من الجماهير والمتابعين "ماذا حدث؟".

واستعان الحكم الأرجنتيني بحكم الفيديو "VAR" الذي أثار حالة من الجدل، خاصة أن اليوم الثاني من البطولة شهد إلغاء هدفين في ثلاث مباريات، كما احتسب الحكم هدفا صحيحا لفارجاس رغم إلغائه بداعي التسلل.

وبحسب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عصام عبد الفتاح، أنفق مسؤولو الفيفا "الملايين" لتطبيق حكم الفيديو، لافتا بأنه بدأ تطبيقه في كأس العالم للأندية، واستلزم الأمر من 3 لـ4 دقائق ونصف لاتخاذ القرار بواقع 12 قرارا.

فيفا

رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم ماسيمو بوساكا، أعرب عن سعادته بهذه النتيجة قائلا: "لقد تم استخدامها في بطولتين، وأظهرت أنها حقا تقدم المساعدة للحكام".

وأضاف "بوساكا" - في تصريحات صحفية - أن استخدام تلك التقنية يهدف إلى القضاء على الأخطاء الواضحة، لافتا بأن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لاستخدامها بشكل سليم، مؤكدا : "نريد اللعب النزيه والقرارات الصحيحة".

وأوضح النجم الهولندي فان باستن، رئيس قسم التطوير التقني في الفيفا، أن تقنية حكم الفيديو المساعد تهدف إلى ضمان أن اللعبة في متناول الجميع طالما يمكننا استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل.

وتابع "ناقش الفيفا في اجتماعاته الأساليب التي تركز على تحسين سلوك اللاعبين وزيادة الاحترام، وزيادة وقت اللعب والعدالة والحفاظ على جاذبية اللعبة".

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الدوري المصري

"حكم الفيديو يقتل متعة كرة القدم"، رغم انتقاده لتلك التقنية، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه سيتم تطبيقها في لقاء القمة المرتقب في ختام مباريات الدوري الممتاز من خلال طلب حكم الفيديو من مخرج المباراة إعادة اللقطة المشكوك فيها، ثم يخبر حكم المباراة عن طريق أجهزة الاتصال بينهما.

وأشار "عبد الفتاح" - في تصريحات لبرنامج "إكسترا تايم" على قناة "إكسترا نيوز" - إلى أن "حكم الفيديو" يقلل من المواهب التحكيمية وتركيز الحكام؛ لأن الحكم سيفكر دائما أن حكم الفيديو موجود لمساندته.

وأكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور أن أي تعطيل يقتل متعة كرة القدم "الأمر ممل للغاية..لكنه مفيد للحكام ومساعد لهم"، موضحا أن الحكم لن يبحث عن تطوير نفسه، إضافة إلى أنه سيهز ثقة الحكام في أنفسهم، ويجعل اللاعبون يشككون في أغلب القرارات، لافتا بأنه يتوقع أن الاتحاد الدولي سيعيد النظر في هذه التجربة.

العدالة والنقد

الثعلب الصغير حازم إمام أشاد بتقنية حكم الفيديو، وكتب في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بـ(تويتر): "مع التعود تقنيه الفيديو هتبقي مفيدة جدا، ايه المتعه إن مجهود فرقة يضيع تحت بند جزء من اللعبة مادام ممكن نحقق العدالة بشكل أحسن".

وأشار نجم نادي الزمالك السابق إلى أن "حكم الفيديو لا يتدخل بشكل كبير في قرارات الحكم سواء أخطاء أو ركلات جزاء"، مشددا على أنه يتمنى لو طبقت هذه التقنية وقتما كنت لاعبا.

في المقابل، أعرب أسطورة زامبيا كالوشا بواليا عن تعجبه من التقنية الجديدة معلقا عبر حسابه بموقع (تويتر): "حكم الفيديو، إنه مُربك".