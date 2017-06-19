مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، بإصابات وجروح وكسور في حوادث سير متفرقة بمراكز أخميم، والبلينا، وجهينة، بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين.

وتلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاث، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول وقع بمركز أخميم على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بدائرة المركز، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأوتوبيس رقم 198 عام البحر الأحمر، كان معطلًا بجانب الطريق، ونتج عن الحادث مصرع "شنودة عطا الله فكري، 28 عامًا"، سائق، و"هاشم ثابت عبدالنعيم، 50 عامًا"، عامل، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة قائد الأوتوبيس و4 من مستقليه وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أخميم المركزي ومستشفى سوهاج الجامعي.

وفي مركز البلينا اصطدمت السيارة رقم (ط أ د 8292) أثناء سيرها على الطريق السريع أمام قرية برديس، بدائرة المركز بدراجة بخارية، "بدون لوحات معدنية" قيادة "يوئيل روماني نبيل، 20 عامًا"، عامل، ويقيم بدائرة مركز جرجا بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادثين وتسيير حركة المرور.

وفي مركز جهينة لقيت الطفلة "أروى محمد أحمد، 6 سنوات"، مصرعها عندما صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق فجأة، أمام قائد السيارة، وضبطت السيارة، وألقي القبض على قائدها، وتحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاث، وتولت النيابة العامة التحقيق.