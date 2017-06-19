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طبيب مصري يستعرض أحدث وسائل إنبات الشعر وعلاج مشاكل البشرة

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مصراوي Masrawy

طبيب مصري يستعرض أحدث وسائل إنبات الشعر وعلاج مشاكل البشرة

02:06 م الإثنين 19 يونيو 2017

طبيب مصري يستعرض أحدث وسائل إنبات الشعر وعلاج مشاكل البشرة

طبيب مصري يستعرض أحدث وسائل إنبات الشعر وعلاج مشا

 كتب - هشام عواض:

يعاني الكثير من الناس من مشاكل تساقط الشعر، ويبحثون عن وسائل لإنبات الشعر وإصلاحه، وأيضًا مشاكل البشرة، وهو ما توصل إليه طبيب مصري.

عرض الطبيب المصري دكتور حسن الفكهاني أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، في المؤتمر العالمي " face London "، الذي عقد في لندن، أحدث وسائل إنبات الشعر.

وقال "الفكهاني"، إن حقن البلازما لها فاعلية في علاج تساقط الشعر، وتعرف خطأ بالعلاج الخلايا الجزعية في علاج تساقط الشعر عند الرجال والنساء، مضيفًا أنه تم إثبات أن النتيجة تعتمد على طريقة الحقن بالدرجة الأولى.

وأضاف "ألفكهاني"، أن الحقن بالوخز بالإبر الدبرمان أفضل من الحقن بالإبر العادية حيث إن الوخز يستثير خلايا الجلد الأم لتكوين بصيلات شعر جديدة، ويزيد الامتصاص ويعتبر محفز للخلايا الجزعية للانقسام والتطور.

وأكد الدكتور أن هناك طرق علاج تليف جلد الوجه والجسم باستخدام الحقن بغاز ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد، وهي طريقة علاجية مطوره من قبله ولاقت قبول لدى عدد كبير من الأطباء الأجانب، نظرًا لأنها تعتبر وسيلة فعاله وآمنة لعلاج مشاكل الجلد.

وأشار إلى أن تلك الطريقة تساعد فى استعادة نضارة البشرة والوجه تتم من خلال 20 جلسة بواقع جلسه أسبوعيًا والتكلفة بسيطة، مؤكدًا على أن التجربة مثبتة علميًا بعينات الجلد وقبل وبعد العلاج الذي أثبت استعادة الجلد لحيويته ومرونته.

طبيب مصري يستعرض أحدث وسائل إنبات الشعر وعلاج مشاكل البشرة

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مصراوي Masrawy

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