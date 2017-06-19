تيريزا ماي: الكراهية والشر من هذا النوع لن تنجح أبدا

لندن- (أ ش أ):

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، الاثنين، هجوم الدهس الذي وقع قرب أحد المساجد في العاصمة لندن.. مشددة على أن الكراهية والشر من هذا النوع لن تنجح أبدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما أعلنت ماي أنه تم نشر قوات إضافية حول المساجد البريطانية لحماية المسلمين، وذلك في أعقاب هجوم الدهس الذي استهدف مصلين بمسجد بشمال لندن الليلة الماضية.

وتسبب الحادث في مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وقالت الشرطة البريطانية إن الهجوم الذي استهدف المسجد عمل إرهابي وفق ما أظهرت دلائل عدة، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشار قائد شرطة لندن، خلال مؤتمر صحفي إلى أن لا دليل متوفرا حول حصول عملية طعن عقب الدهس، مشيرا إلى أن اثنين من المصابين في حالة "خطرة".

كما نفت الشرطة وجود مشتبه فيهم آخرين تم اعتقالهم.

ورجح المتحدث، أن تكون العملية الإرهابية قد جرى تنفيذها بشكل منفرد.