أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بتفريغ "كاميرا مراقبة" لجراج قُرب موقع انفجار المعادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بتفريغ "كاميرا مراقبة" لجراج قُرب موقع انفجار المعادي

02:07 م الإثنين 19 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:
استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، لأقوال عدد من شهود العيان في واقعة انفجار عبوة ناسفة بسيارة أمن مركزي على طريق الأوتوستراد بالمعادي.

وقال صاحب جراج في التحقيقات، بأنه فور سماعه وآخرين لدوي انفجار، اتجهوا لمصدر الصوت، ووجدوا سيارة الأمن المركزي "مقلوبة" على جانبها، فاتصلوا بالنجدة والإسعاف لإنقاذ المصابين.

وتسلمت النيابة "كاميرا مراقبة" خارج الجراج، وقررت إرسالها لخبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغها، وبيان إذا ما رصدت عملية التفجير والمتورطين به من عدمه.

وشهد أحد المارة في التحقيقات، بأنه كان في طريق عودته لمنزله، وسمع دوي انفجار عند مطلع الأوتوستراد، فاتجه لمصدره وحاول إسعاف الجنود الذي كانت إصاباتهم خفيفة.

معاينة النيابة كشفت أن الانفجار وقع بسيارة أمن مركزي، تُقل جنود وأفراد الأمن، وكان بداخلها وقت الحادث 12 فرد شرطة بينهم ضابطين، وتم تفجيرها عن بعد بواسطة "ريموت كونترول".

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال إنه في أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين صباح الأحد، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وأضاف أن الحادث أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة 3 مجندين، وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فيديو.. شهود عيان يروون لـ

    .. شهود عيان يروون لـ"مصراوي" تفاصيل انفجار المعادي

    أخبار
  • تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية

    تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية

    أخبار
  • النيابة تستعلم عن حالة المجندين المصابين في

    النيابة تستعلم عن حالة المجندين المصابين في "انفجار المعادي" لسماع

    أخبار
  • مصدر أمني: كاميرات المراقبة رصدت مشتبها به في

    مصدر أمني: كاميرات المراقبة رصدت مشتبها به في "انفجار الأوتوستراد"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكل مجانًا

    على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكلهو وهي

  • قصة جريمة الساحل.. لماذا قتلت

    قصة جريمة الساحل.. لماذا قتلت "هانم وولاء" الحاجة "فايزة"؟ - (صورأخبار

  • "الطب الشرعي": قاتل طفلته خنقًا بالشرقية حاول التعدي عليها جنسيًاأخبار

  • قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائنا

    قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائناأخبار

  • ضيوف الرئيس يسردون تفاصيل 105 دقائق انتظار قبل الإفطار

    ضيوف الرئيس يسردون تفاصيل 105 دقائق انتظار قبل الإفطارأخبار

  • مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

    مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بين العدالة وقتل المتعة.. حكم الفيديو في عيون نجوم الساحرة المستديرة

بين العدالة وقتل المتعة.. حكم الفيديو في عيون نجوم الساحرة المستديرة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

لماذا تعرضت «تقنية الفيديو» لانتقادات لاذعة في كأس القارات؟

لماذا تعرضت «تقنية الفيديو» لانتقادات لاذعة في كأس القارات؟

فيديو - تطوير روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى مثل البشر

فيديو - تطوير روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى مثل البشر