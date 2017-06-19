النيابة تأمر بتفريغ "كاميرا مراقبة" لجراج قُرب موقع انفجار المعادي

كتب – محمود السعيد:

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، لأقوال عدد من شهود العيان في واقعة انفجار عبوة ناسفة بسيارة أمن مركزي على طريق الأوتوستراد بالمعادي.

وقال صاحب جراج في التحقيقات، بأنه فور سماعه وآخرين لدوي انفجار، اتجهوا لمصدر الصوت، ووجدوا سيارة الأمن المركزي "مقلوبة" على جانبها، فاتصلوا بالنجدة والإسعاف لإنقاذ المصابين.

وتسلمت النيابة "كاميرا مراقبة" خارج الجراج، وقررت إرسالها لخبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغها، وبيان إذا ما رصدت عملية التفجير والمتورطين به من عدمه.

وشهد أحد المارة في التحقيقات، بأنه كان في طريق عودته لمنزله، وسمع دوي انفجار عند مطلع الأوتوستراد، فاتجه لمصدره وحاول إسعاف الجنود الذي كانت إصاباتهم خفيفة.

معاينة النيابة كشفت أن الانفجار وقع بسيارة أمن مركزي، تُقل جنود وأفراد الأمن، وكان بداخلها وقت الحادث 12 فرد شرطة بينهم ضابطين، وتم تفجيرها عن بعد بواسطة "ريموت كونترول".

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال إنه في أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين صباح الأحد، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وأضاف أن الحادث أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة 3 مجندين، وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.