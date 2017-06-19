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دفاع الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ :سنطعن على الحكم بعد إيداع الحيثيات

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مصراوي Masrawy

دفاع الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ :سنطعن على الحكم بعد إيداع الحيثيات

02:04 م الإثنين 19 يونيو 2017

دفاع الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ :سنطعن على الحكم بعد إيداع الحيثيات

كتب -صابر المحلاوي:
أكدت دينا عدلي حسين، دفاع ياسين حاتم، الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، أنهم سيتقدمون بالطعن على الحكم فور انتهاء المحكمة من إيداع الحيثيات في القضية.

وقالت حسين، في تصريحات صحفية، إن المحكمة النقض ستؤيد الحكم أو تحكم فيه بالبراءة أو الإدانة، لأن الحكم صادر الآن من دائرة الإعادة.

ويشار إلى أن المتهم لم يقم بأي رد فعل بعد الحكم، كما ساد الصمت بين أقاربه.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

وقتلت الصباغ يوم 24 يناير 2015، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء ثورة 25 يناير.

وكشفت التحقيقات أن "مقتل شيماء الصباغ جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب".

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