وزير السياحة من الأقصر: شراكة "مصرية - أوروبية" لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب
وزير السياحة من الأقصر: شراكة "مصرية - أوروبية" لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب
01:57 م الإثنين 19 يونيو 2017
كتب - مصطفى منشاوي
زار يحيى راشد، وزير السياحة، محافظة الأقصر، وعقد خلالها لقاء موسعًا مع عدد من قيادات القطاع السياحي، بالمحافظة للوقوف على آخر تطورات العمل السياحي، ومناقشة الأوضاع السياحية داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا نجاح الموسم الشتوي الماضي في مصر بصورة كبيرة.
وشهد اللقاء الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، وممثلو قطاع السياحة، من غرفة الشركات والفنادق العائمة والثابتة.
وقال راشد، إن هناك مشروع شراكة مصرية أوروبية بقيمة 30 مليون جنيه يتيح تدريب وتوفير فرص عمل لنحو 3000 شاب على مدار عامين، مشيرًا إلى أن الأقصر لها نصيب كبير من تدريب 1500 شاب في المدرسة الفندقية بالأقصر، وسيحصل المتدرب على شهادة عالمية تتيح له العمل في الفنادق العالمية داخليًا وخارجيًا، ويبدأ العمل بها خلال شهرين، مشيرًا إلى أنه يرحب بالمقترحات والرؤى الجديدة التي تُسهم في إنعاش حركة السياحة في مصر.
وعقد الوزير لقاء صحفيًا استهله بالإعراب عن سعادته بتقرير البنك المركزي، الذي أكد أن نسب العمل السياحي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 128% زيادة عن العام الماضي واصفًا إياها بالمعدل الجيد للغاية.
وأكد دعم الوزارة الآليات التي من شأنها زيادة حركة السياحة للأقصر وأسوان من الأسواق البديلة كالسوق الصينية والهندية واليابانية، إلى جانب أن هناك أسواق سياحية واعدة يتم استهدافها منها أوكرانيا، والتشيك، وبولندا، وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق ساعدت بالفعل في زيادة إنفاق السائح بمصر لنحو 88 دولارًا ما يعد مكسب كبير للقطاع السياحي.
كما أشار إلى مقترح إقامة أرض معارض وقاعة مؤتمرات دولية، وأهميته لدعم سياحة المؤتمرات، مؤكدًا أهمية دور المستثمرين من أبناء الأقصر والاجتماع مع بعضهم لتنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق اللوچيستي بين الوزارة والمحافظة.
ووزعت خلال الزيارة، 6 آلاف كرتونة للمواد الغذائية من وزارة السياحة، للمتضررين في القطاع السياحي بالأقصر، وجاري حاليًا العمل على توزيع أربعة آلاف كرتونة أخرى، بمناسبة قرب عيد الفطر ما يؤكد استمرار دعم الوزارة للمتضررين في القطاع السياحي خاصة في مدينة الأقصر.
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