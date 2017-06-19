"دفاع النواب" ترفض تعديلات قانون الشرطة

كتب- أحمد علي:

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي في اجتماعها اليوم، بحسب يان صادر عنها، مشروع القانون الخاص بهيئات الشرطة، المقدم من الدكتور خالد العراقي، عضو المجلس، لتعديل قانون الحكومة رفم ١٠٩ و الذي ينص على أن الضباط المحالين لمجالس تأديب يحصل على المرتب الأساسي دون العلاوات أسوة بزملائه في العمل إذا مر سنة على إحالته للتأديب و يحق له صرف البدلات اذا صدر حكم البراءة ولا يحق له الحصول على البدلات غذا تمت الإدانة،

ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2017، بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر العربية والوكاله الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجه من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الأسكندرية، والذى بمقتضاه تتيح للوكاله الفرنسية لحكومة مصر تسهيلا إئتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع فى القاهرة 27 مارس 2017.

ووافقت اللجنة أيضا فى اجتماع لها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية بشأن دمج برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة والذى بمقتضاه تتيح الوكاله لجمهورية مصر تسهيلا إئتمانيا ومنحتين.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البرتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى لعام 1959 بين مصر وألمانيا الاتحادية والموقعة فى برلين 2017.