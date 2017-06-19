بالصور.. حملة من "الرقابة الإدارية" على المشروعات الممولة من البنوك ببورسعيد
بالصور.. حملة من "الرقابة الإدارية" على المشروعات الممولة من البنوك ببورسعيد
01:47 م الإثنين 19 يونيو 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت الرقابة الإدارية فرع محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حملة رقابية، برئاسة المقدم محمد الجهيني، وإشراف العميد أحمد رمضان، مدير فرع الرقابة الإدارية بالمحافظة، للمراقبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يمولها بنك مصر والبنك الأهلي، للوقوف على سير العمل بها، بحضور مندوب البنك الأهلي.
وشهدت الحملة، المرور على 10 مشروعات ممولة، ضمن مبادرة البنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة، وتتراوح مبالغ التمويل بها من 500 إلى 2 مليون جنيه، بإجمالي 15 مليون جنيه.
وأسفرت الحملة، عن رصد الممارسة الفعلية للأنشطة، وانتظام العملاء في سداد الأقساط واستيفائهم كافة التراخيص الللازمة للنشاط، وانتظامهم في سداد المستحقات الضربية، كما تم ملاحظة أثناء الحملة عدم التأمين على عدد المعاملين ببعض المشروعات، وجاري تقنين أوضاعهم.
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