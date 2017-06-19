عامل وراء سرقة سيارة "دبلوماسية" في قصر النيل

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، لغز سرقة سيارة هيئة دبلوماسية تابعة لبنك، من داخل جراج بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالجراج.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من "عمرو.م ، 41 سنة سائق ببنك " بسرقة السيارة قيادته تحمل أرقام أ77 / 131 ماركة Bmw كحلي اللون موديل 2011 هيئة دبلوماسية تابعة للبنك عمله من داخل جراج أسفل العقار الكائن ـ دائرة القسم .

واتهم حارسه " ضاحي م 19 سنة " بالإهمال والتسبب في سرقتها.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقة " أحمد م ، 33 سنة عامل سابق بالجراج محل الواقعة، وحاليا عامل بمصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ومقيم العمرانية / جيزة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه كان يعمل بالجراج منذ حوالي خمس سنوات ثم عمل بمحل كوافير بالمنطقة، ولعلمه بان سايس الجراج يحتفظ بمفاتيح تشغيل السيارات بالجراج ولمروره بضائقة مالية خطط لسرقة أحداها وعرضها للبيع، وتمكن من الاستيلاء على مفاتيح السيارة بأسلوب "المغافلة" واستخدمه في تشغيل السيارة واستولى عليها وفر هاربا.

تم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بمحيط المنطقة سكنه، باستدعاء المبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق