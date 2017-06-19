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بالصور.. تشييع جثمان الطفلة "ضحية القرط الذهبي" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان الطفلة "ضحية القرط الذهبي" في سوهاج

01:34 م الإثنين 19 يونيو 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة أخميم، شرق محافظة سوهاج، جثمان الطفلة "عائشة مؤمن" وشهرتها "بسنت" 3 سنوات، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، بعد أن ألقتها فتاة من الطابق الثالث داخل بئر مياه مهجور، خوفًا من افتضاح أمرها عقب سرقة قرطها الذهبي.

وأمرت النيابة العامة، بمركز أخميم حبس المتهمة "إسراء. أ. م، 17 عامًا" جارة المجني عليها، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة، طمعًا في القرط الذهبي، 4 أيامًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من مركز شرطة أخميم بتغيب الطفلة عائشة مؤمن، وشهرتها "بسنت مؤمن" 3 سنوات وتقيم بندر أخميم.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، وقام بها المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أن وراء ارتكاب الواقعة "إسراء. أ. م، 17 عامًا"، فتاة جارة المجني عليها، بعد أن استدرجتها، لسطح الطابق الثالث من منزلهم واستولت على قرطها الذهبي، وخوفًا من افتضاح أمرها، بسبب صراخ الطفلة، ألقتها من أعلى سطح المنزل، داخل بئر مياه جوفية، مهجور، ما أدى لمصرعها، وعثر على جثتها عائمة فوق سطح البئر، بعد مرور 5 أيام من اختفاء الطفلة.

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