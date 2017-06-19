أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك

01:26 م الإثنين 19 يونيو 2017

تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك

كتب- محمود مصطفى:

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتهنئته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك، إن المسلمين والمسيحيين يعيشون على أرض الوطن في تلاحم وأخوة وتواصل، وأنَّ العلاقات القوية بين الأزهر والكاتدرائية تعد نموذجا فريدا في التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن الأعياد التي تمر على هي مناسبة طيبة يتلاحم فيها جميع المصريين، وتعبر عن مدى ترابط الشعب المصري. 

واستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، البابا تواضروس الثاني، حيث هنأ الأخير شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدَّم الإمام الأكبر- حسب بيان صادر عن الأزهر- اليوم الإثنين، الشكر للبابا تواضروس على التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكدًا أن زيارته تجسيدًا للعلاقات الطيبة التي تسود بين الأزهر الشريف والكاتدرائية والتي لا يمكن لأي أحد كائنا من كان أن ينال منها أو يعكر صفوها، وتعد تعبيرًا عن المحبة والوحدة التي تجمع عنصري الأمة والتي هي أكبر من كل محاولات شق الصف المصري، داعيا الله -عز وجل- أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بمزيدٍ من التقدم والرخاء.

وأوضحت مشيخة الأزهر أن اللقاء دار في جو من الألفة والمحبة طالب خلاله الحاضرون بضرورة إبراز القيم الأخلاقية النبيلة في المجتمع المصري، وإعلاء قيم التسامح والاعتدال، والعودة إلى العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، مؤكدين أنه لا بد من صوت عال في مواجهة السلوكيات الخارجة على قيم وثقافة الشعب المصري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر

    البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر

    أخبار
  • شيخ الأزهر يشيد بجهود وزارة التنمية المحلية في إحداث نقلة في المحافظات​

    شيخ الأزهر يشيد بجهود وزارة التنمية المحلية في إحداث نقلة في المحافظات​

    أخبار
  • شيخ الأزهر: التشكيك في الأحاديث النبوية في الفضائيات يفتح الطريق للطعن في القرآن

    شيخ الأزهر: التشكيك في الأحاديث النبوية في الفضائيات يفتح الطريق للطعن

    أخبار
  • الأزهر يؤيد صدور تشريع يجرم زواج الفتيات قبل 18 عامًا

    الأزهر يؤيد صدور تشريع يجرم زواج الفتيات قبل 18 عامًا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

    السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغأخبار

  • كل ما تريد أن تعرفه عن عملة

    كل ما تريد أن تعرفه عن عملة "بيتكوين"؟أخبار

  • ​السيسي يدعو 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته اليوم

    يدعو 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته اليومأخبار

  • 33 صورة ترصد استياء وغضب طلاب الثانوية من امتحاني علم النفس والكيمياء

    33 صورة ترصد استياء وغضب طلاب الثانوية من امتحاني علم النفس والكيمياءأخبار

  • بالفيديو ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة

    ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحتهأخبار

  • إحدى المدعوات لإفطار الرئيس: اشتكيت له من وزير الأوقاف ومخالفات

    إحدى المدعوات لإفطار الرئيس: اشتكيت له من وزير الأوقاف ومخالفات "الداخلية"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر