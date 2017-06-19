تواضروس: العلاقة بين الأزهر والكنيسة نموذج فريد في التعايش المشترك

كتب- محمود مصطفى:

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتهنئته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك، إن المسلمين والمسيحيين يعيشون على أرض الوطن في تلاحم وأخوة وتواصل، وأنَّ العلاقات القوية بين الأزهر والكاتدرائية تعد نموذجا فريدا في التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن الأعياد التي تمر على مصر هي مناسبة طيبة يتلاحم فيها جميع المصريين، وتعبر عن مدى ترابط الشعب المصري.

واستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، البابا تواضروس الثاني، حيث هنأ الأخير شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدَّم الإمام الأكبر- حسب بيان صادر عن الأزهر- اليوم الإثنين، الشكر للبابا تواضروس على التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكدًا أن زيارته تجسيدًا للعلاقات الطيبة التي تسود بين الأزهر الشريف والكاتدرائية والتي لا يمكن لأي أحد كائنا من كان أن ينال منها أو يعكر صفوها، وتعد تعبيرًا عن المحبة والوحدة التي تجمع عنصري الأمة والتي هي أكبر من كل محاولات شق الصف المصري، داعيا الله -عز وجل- أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بمزيدٍ من التقدم والرخاء.

وأوضحت مشيخة الأزهر أن اللقاء دار في جو من الألفة والمحبة طالب خلاله الحاضرون بضرورة إبراز القيم الأخلاقية النبيلة في المجتمع المصري، وإعلاء قيم التسامح والاعتدال، والعودة إلى العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، مؤكدين أنه لا بد من صوت عال في مواجهة السلوكيات الخارجة على قيم وثقافة الشعب المصري.