طوارئ بالإسعاف والمستشفيات في الغربية استعدادا لعيد الفطر
طوارئ بالإسعاف والمستشفيات في الغربية استعدادا لعيد الفطر
01:22 م الإثنين 19 يونيو 2017
وزارة الصحة
الغربية – مروة شاهين:
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتشكيل غرفة عمليات وقائية وعلاجية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، والإدارات الصحية والوحدات الصحية، والمراكز الطبية ومرفق الإسعاف.
وقال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، إن الاستعدادات تشمل توفير الأدوية والأمصال بكميات مناسبة من الدم في البنوك المختلفة، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من اخصائيين ومساعدي اخصائيين ونواب وهيئة التمريض طوال الـ24 ساعة، وتكثيف الرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وأخذ عينات من الأغذية المقدمة في كافة الأماكن العامة ومنافذ التوزيع لفحصها وإعدام التالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الاستعدادات تضمنت تكثيف النوبتجيات بمرفق الإسعاف وكافة المستشفيات والمراكز الصحية، وأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
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