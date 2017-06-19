"الشئون الأفريقية" تدعو لاستضافة جلسان البرلمان الأفريقي بمصر

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تقدمت لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة مصطفى الجندي، بمبادرة لاستضافة أعمال جلسات بعض لجان البرلمان الأفريقى، والمزمع عقدها في نهاية شهر يوليو المقل، وذلك للإنعقاد داخل البرلمان المصرى، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا برئاسة السفير حازم فهمى، والبنك الأفريقى.

وقال الجندي، إن مصر لديها أربعة أعضاء موزعين فى مختلف لجان البرلمان الأفريقى، وتقوم المبادرة علي أن بحيث يدعو كل نائب فى لجنته، رئيس اللجنة وأعضائها لعقد جلسات اللجان الخاصة بهم فى مصر.

وأضاف الجندى، أن رؤساء لجان الزراعة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية رحبوا بالفكرة، لكن الامر يتوقف على موافقة روجيه أنكودو رئيس البرلمان الأفريقى، مشيراً إلي أنه يتواصل حاليا بصفته المستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، مع روجيه أنكودوا للموافقة على هذه المبادرة .

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وتابع الجندى، أنه سيتم البدء بلجنة الزراعة لاستغلال نجاح انتخاب النائبة مى محمود فى منصب الوكيل داخلها، مشدداً علي أهميه دعوتهم للإطلاع على المشروعات الزراعية فى مصر والخبرات المصرية فى مجال الزراعة وافادة الدول الافريقية بها، وكذلك الاطلاع على ما يتعلق بمشكلات الرى والمياه فى مصر، مشيراً إلي ترحيب رئيسة لجنة الزراعة الاوغندية بالفكرة وأن لديها رغبة قوية فى التعاون مع مصر ، فضلا عن كونها لعبت دورًا مهما فى فوز مى محمود بمنصب وكيل اللجنة .

وأوضح أنه منتظر حاليًا موافقة رئيس البرلمان الأفريقى، وكذلك هيئة مكتب البرلمان، بعد فترة من التشاور والاتصالات معهم للموافقة على المقترح، مشيراً إلي أن الاجتماعات من المقرر انعقادها فى نهاية شهر يوليو المقل لاسيما مع صعوبه حالة التنسيق لتنفيذ المبادرة فى اجتماعات هذه الشهر، و سيتم الترتيب لأن تكون الدعوة فى اجتماعات اللجان المقبلة .