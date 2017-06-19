أصغر طفلة فى«عزومة الرئيس» تجيب: من كتب لها الكلمة الترحيبية بالرئيس؟

التحرير

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«تحية شكر وعرفان من أهالى العشوائيات وتحديدا الأسمرات للرئيس عبد الفتاح السسيسي»، كان هذا عنوان الكلمة التى ألقتها يمنى مصطفى بدر الدين فى حفل إفطار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المعروفى إعلاميا بـ «عزومة الرئيس».

الكلمة جاءت باللغة العربية الفصحى وحملت الكثير من عبارات الترحيب والعرفان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا،وهو ما تعجب منه الكثير من المتابعين، وتسائلوا عن الشخص أو الجهة التي كتبت للطفلة كلمة الترحيب بالفصحى السليمة؟

وجاء نص الكلمة كما روتها الطفلة لـ«التحرير»: «تحية شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ومن اليوم الأول له جعل شغله وشاغله توفير بيئة طيبة ومنظمة للمهمشين، والخروج بهم من ظلام العشوائية إلى نور التحضر والنظام، تحيا مصر نقطة نور في تاريخ مصر، وفى تاريخنا نحن أبناء حى الأسمرات، تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي نصير البسطاء الفقراء، وحامل هموم المصريين تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتحفظ يمنى الكلمة عن ظهر قلب، وقالت إنها من عكفت على كتابة كلمتها دون أي مساعدة من أحد، وأكدت يمنى على عدم تدخل أي شخص أو جهة في كلمات الكلمة الترحيبية، وأن الرئيس استمع للكلمة ورحب بها، وسألها عن المدرسة التي تدرس فيها، فقالت له أنه تدرس بمدرسة الأسمرات الجديدة «تحيا مصر»، وأكدت للرئيس على أن «المدرسة جميلة لكن نحتاج مدرسي جدد».

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وقالت يمنى وهى أصغر من حضر إفطار رئيس الجمهورية أمس الأحد، أن الرئيس استقبلها وشكرها على الحضور مبتسما وسلم عليها يدا بيد وأنها سعدت كثيرا بهذا اللقاء والإفطار.

فيما قال مصطفى بدر الدين، والد يمنى، أنه مدرس لغة عربية من الأسمرات وتم تبليغه بموعد الإفطار عن طريق رئيس حى الأسمرات حسن الغندور.

وأضاف أنه سبق وتم الاعلان أن الرئيس سيأتى إلى حى الأسمرات ويتناول وجبة الإفطار عند أحد المواطنين في أول رمضان، وكان هو مرشحًا من قبل الحى لهذا الإفطار، ولكن الأمر تغير «وقرر الرئيس دعوتنا للإفطار في استراحته الشخصية».

وأضاف مصطفى تعقيبا على سبب اختياره هو تحديدا من بين مواطنين الحى، فأكد على أنه لا يعرف السبب «ربما لأن يمنى هى الأولى على مدرستها فى الحى».