أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أصغر طفلة فى«عزومة الرئيس» تجيب: من كتب لها الكلمة الترحيبية بالرئيس؟

Google+ Print
أصغر طفلة فى«عزومة الرئيس» تجيب: من كتب لها الكلمة الترحيبية بالرئيس؟ أصغر طفلة فى«عزومة الرئيس» تجيب: من كتب لها الكلمة الترحيبية بالرئيس؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

«تحية شكر وعرفان من أهالى العشوائيات وتحديدا الأسمرات للرئيس عبد الفتاح السسيسي»، كان هذا عنوان الكلمة التى ألقتها يمنى مصطفى بدر الدين فى حفل إفطار رئيس الجمهورية عبد الفتاح المعروفى إعلاميا بـ «عزومة الرئيس».

الكلمة جاءت باللغة العربية الفصحى وحملت الكثير من عبارات الترحيب والعرفان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا،وهو ما تعجب منه الكثير من المتابعين، وتسائلوا عن الشخص أو الجهة التي كتبت للطفلة كلمة الترحيب بالفصحى السليمة؟

وجاء نص الكلمة كما روتها الطفلة لـ«التحرير»: «تحية شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ومن اليوم الأول له جعل شغله وشاغله توفير بيئة طيبة ومنظمة للمهمشين، والخروج بهم من ظلام العشوائية إلى نور التحضر والنظام، تحيا  نقطة نور في تاريخ مصر، وفى تاريخنا نحن أبناء حى الأسمرات، تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي نصير البسطاء الفقراء، وحامل هموم المصريين تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتحفظ يمنى الكلمة عن ظهر قلب، وقالت إنها من عكفت على كتابة كلمتها دون أي مساعدة من أحد، وأكدت يمنى على عدم تدخل أي شخص أو جهة في كلمات الكلمة الترحيبية، وأن الرئيس استمع للكلمة ورحب بها، وسألها عن المدرسة التي تدرس فيها، فقالت له أنه تدرس بمدرسة الأسمرات الجديدة «تحيا مصر»، وأكدت للرئيس على أن «المدرسة جميلة لكن نحتاج مدرسي جدد».  

شاهد أيضا

وقالت يمنى وهى أصغر من حضر إفطار رئيس الجمهورية أمس الأحد، أن الرئيس استقبلها وشكرها على الحضور مبتسما وسلم عليها يدا بيد وأنها سعدت كثيرا بهذا اللقاء والإفطار.

فيما قال مصطفى بدر الدين، والد يمنى، أنه  مدرس لغة عربية من الأسمرات وتم تبليغه بموعد الإفطار عن طريق رئيس حى الأسمرات حسن الغندور.

وأضاف أنه سبق وتم الاعلان أن الرئيس سيأتى إلى حى الأسمرات ويتناول وجبة الإفطار عند أحد المواطنين في أول رمضان، وكان هو مرشحًا من قبل الحى لهذا الإفطار، ولكن الأمر تغير «وقرر الرئيس دعوتنا للإفطار في استراحته الشخصية».

وأضاف مصطفى تعقيبا على سبب اختياره هو تحديدا من بين مواطنين الحى، فأكد على أنه لا يعرف السبب «ربما لأن يمنى هى الأولى على مدرستها فى الحى». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر