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وكيل صحة الجيزة يكشف أسباب تدهور الأوضاع في مستشفيات دائرة الوراق وأوسيم

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وكيل صحة الجيزة يكشف أسباب تدهور الأوضاع في مستشفيات دائرة الوراق وأوسيم وكيل صحة الجيزة يكشف أسباب تدهور الأوضاع في مستشفيات دائرة الوراق وأوسيم

التحرير

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كشف الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة في الجيزة، أن هناك عجز في أطباء التكليف في كل الوحدات الصحية علي مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الأوضاع في مستشفيات دائرة الوراق وأوسيم.

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وقال: "الأطباء الشباب في الجيش والطبيبات لدينا حوالي 3 آلاف طبيبة تكليف سنويا  لكن مقدرش أوزعهم علي المناطق النائية".

وعن طلب الإحاطة بشأن تدهور مستشفيات الوراق وأوسيم، قال وكيل وزارة الصحة بالجيزة: "مستشفى الوراق مجهزة بالكامل وفيها 17 سرير عناية مركزة وحضانات وغيرها، وكذلك مستشفى أوسيم المركزي  مجهزة تجهيزا كاملا، أما مستشفي برطس التكاملي فهي ليست متوقفة وتعمل طب أسرة حاليا، ويتم الانتهاء منها علي مراحل".

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التحرير

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