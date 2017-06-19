3 وزارات تبحث قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي

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عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس الأحد، اجتماعاً مع بعثة بنك التنمية الافريقى، برئاسة ليلى المقدم، مدير البنك فى مصر، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس اسامة مبارز، وكيل اول وزارة البترول، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى صلاح سالم.

وبحث الاجتماع، اجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليون دولار، حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.

واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وبدء مناقشات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى سوق المال والشركات، اضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتأسيس الالكترونى للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، واصلاحات مؤسسية.

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وأكدت الوزيرة علي ضرورة الإسراع في اجراءات توقيع الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الافريقى، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوي معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلي اقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

وأكدت ليلى المقدم، مدير بنك التنمية الافريقي في مصر، أن البنك يعتزم انهاء كافة اجراءات الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالى، لتكون جاهزة للتوقيع عليها، فيما أعربت بعثة بنك التنمية الافريقى، عن تفاؤلها بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.