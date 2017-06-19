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الإحصاء: 37 مليار جنيه زيادة في الأصول الثابتة خلال 2015

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الإحصاء: 37 مليار جنيه زيادة في الأصول الثابتة خلال 2015 الإحصاء: 37 مليار جنيه زيادة في الأصول الثابتة خلال 2015

التحرير

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمــة الأصول الثابتة بلغت نحو 286.1 مليار جنيه خلال عام 2015، مقابل نحو 249.2 مليار جنيه خلال عـام 2014، بنسبة زيدة قـدرها نحو14.8%،و تركزت هذه الـزيـادة فى قطاع التعديـن واستغلال المحاجر، خاصة نشاط استـخراج النفط والغاز الطبيعى ،وقطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى .

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الماليـة لشركات القطاع الخاص المنظم عام 2015، أن قيمة رأس المـال المدفـوع بلغت نحو 104.7 مليـار جنيـه عــام 2015، مقابل 99.0 مليار جنيه عام 2014، بنسبـة زيادة قـدرهـا 5.8%، وتركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحــويلية، وخاصة نشاط صناعة منتجــات المعادن اللافلزية الأخرى، وقطاع المعلومات والاتـصالات ،وخاصة نشاط الاتصالات.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة الفائض المـوزع بلغت نحو 11.1 مليار جنيه عام 2015، مقابل نحو 10.4 مليار جنيه عام 2014 ، بنسبة زيادة قــدرها 6.6%، وتركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعـة الاجهزة الكهربائية.

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وبلغت قيمة المشروعات تحـت التنفيذ نحو 35.6 مليار جنيه عام 2015 ، مقابل 35.4 مليار جنيه عام 2014 ، بنسبة زيادة قـدرها 0.7%، وتركزت هذه الـزيادة فى قطاع الانشـاءات، وخاصة نشاط تشييد البنايات، وكذلك قطاع أنشطة العقارات والتأجير.

فيما بلغت قيمة الاستثمارات الماليـة 61.5 مليار جنيـه عـام 2015، مقابل 56.4 مليار جنيه عام 2014 ، بنسبة زيادة قـدرها9%، وتركزت هذه الزيادة فى قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط الفلزات القاعدية ،وكذلك قطاع أنشطة الاتصالات والمعلومات وخاصة نشاط الاتصالات.

 

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