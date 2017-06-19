أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القوى العاملة تجتمع غداً مع أصحاب الأعمال والعمال لصرف علاوة القطاع الخاص

Google+ Print
القوى العاملة تجتمع غداً مع أصحاب الأعمال والعمال لصرف علاوة القطاع الخاص القوى العاملة تجتمع غداً مع أصحاب الأعمال والعمال لصرف علاوة القطاع الخاص

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع مع ممثلو منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، غدا الثلاثاء ، للاتفاق علي قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك  بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين  بعد هذا التاريخ بدون حدود .

وقال الوزير إن الاجتماع سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال ، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية ، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم".

شاهد أيضا

وأكد "سعفان" حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع ، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلي أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد علي المتفق عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر