مميش: استلام 5537 فدانا تابعة لقناة السويس

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن التنسيق مع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، لاستلام 5537 فدانا، تابعة للمنطقة الاقتصادية بالمحافظة عقب عيد الفطر المبارك، على أن يتم إزالة التعديات واستكمال أعمال الهدم على هذه الأراضي التي تم استردادها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مميش بقاعة المؤتمرات الكبرى في ميناء بورسعيد، بالعاملين بموانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار دعمه للعاملين بالمنطقة، ووضع خطط تطوير الهيئة بمشاركة العاملين فيها وإطلاعهم على رؤيته للمنطقة خلال الفترة المقبلة.

قال مميش إنه فور تسلم هذه الأراضي سيتم تأمينها ودراسة كيفية الاستفادة منها، مؤكدا على أهمية بذل كل العاملين أقصى ما في وسعهم من أجل نهضة المنطقة، وجذب استثمارات أكبر للمنطقة، وضرورة تكاتف القيادات مع العاملين للوصول بالمنطقة إلى بر الأمان وتحقيق ما تسعى إليه المنطقة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد ستشهد انطلاقة كبيرة جدا خلال الشهور المقبلة، إذ تم التنسيق مع طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على استكمال المحادثات مع الجانب الروسي، وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، مشيرا إلى وجود مشروعات حالية جاري دراستها مع بعض المستثمرين المحليين في إقامة مشروعات للصناعات الصغيرة المتناهية الصغر، كما سيتم إنشاء مدينة رياضية بشرق بورسعيد وجار العمل على دراسة المشروع.