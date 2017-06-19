تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها بالشرقية بعد السحور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب:- إسلام عبد الخالق

فجر التقرير الأولي لمصلحة الطب الشرعي بالشرقية، اليوم الإثنين، مفاجأة في القضية المتهم فيها عامل بقتل نجلته، البالغة من العمر 9 سنوات، خنقًا حتى الموت بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وأوضح التقرير أن المتهم حاول التعدي جنسيًا على نجلته، قبل أن يقتلها ويتخلص منها خشية افتضاح أمره.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من «شريف ط»، 33 عاما، عامل، بأنه حال تواجده في عمله تلقى اتصالا تليفونيا من جيرانه، يفيد بوفاة نجلته «بسملة»، 9 سنوات، داخل المنزل.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المتوفاة مُسجاة على ظهرها أمام دورة المياه، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي ملابس منزلية، ووجود جرح طعني بالبطن وسحجة بالوجه بجوار الأنف وأخرى باليد اليسرى، فيما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي بعثره بمحتوياتها، وعدم وجود آثار سرقة.

شاهد أيضا

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة (المُبلِغ)، وبمواجهته أقر بأنه عقب انفصاله عن والدة الطفلة (المجني عليها) تزوج من «فاطمة ا»، 34 سنة، ربة منزل، مشيرًا إلى أن زوجته الأخيرة ضاقت بالحياة مع نجليه (المجني عليها وشقيقها التوءم)، وغادرت المنزل ليلة الحادث، متوجهة لمنزل أهلها بالزقازيق.

وأضاف المتهم أنه يمر بظروف مالية سيئة، فقرر التخلص من نجلته والتخلي عن نجله، وعقب تناول وجبة السحور ليلة الحادث، دخل إلى حجرة المجني عليها، أثناء نومها، وطعنها بسكين مطبخ، وللتأكد من موتها خنقها ببنطلون شقيقها التوءم.

تم التحفظ على المتهم، وضبط السكين المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1630 إداري ثان العاشر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.