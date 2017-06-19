أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إعادة سيارة نقل سرقها 3 أشخاص في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعادة سيارة نقل سرقها 3 أشخاص في القليوبية

01:14 م الإثنين 19 يونيو 2017

إعادة سيارة نقل سرقها 3 أشخاص في القليوبية

مديرية امن القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعادت مباحث القليوبية، سيارة نقل محمله بـ"البط"، استولى عليها حداد ونجار وعاطل، من سائقها أثناء سيره بها على طريق قرية ميت كنانة، تحت تهديد السلاح، وضبطت القوات من اثنين من المتهمين، بينما فرا الثالث هاربًا، وتم إعادة السيارة بحمولتها وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد كمال، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من "السيد حسانين نجيب سالم، 27 عامًا"، سائق، يفيد بأنه أثناء سيرة بطريق "عرب الخلوة – ميت كنانة" بسيارته رقم ق ل ب 6891، بصندوق ثلاجة محملة بعدد 5000 بطة، اعترض طريقه سيارة نقل شيفرولية، ترجل منها 3 أشخاص مجهولين، بحيازة أحدهم بندقية خرطوش، واستولوا على هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، والسيارة بحمولتها وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، وكلف العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، بسرعة كشف غموض الحادث، والقبض على الجناة، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "نادر. ك"، وشهرته " بطاطا " 36 عاماً، حداد مسلح، والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح، وسرقة متنوعة، و"محمود. م" 27 عاماً، نجار، و"محمد. ع" وشهرته " صناره " 24 سنة عاطل (هارب)، وتبين من التحريات أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص في سرقات السيارات، ومتعلقات قائديها تحت تهديد السلاح الناري، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وفي أحد الأكمنة، ضبط النقيب محمد فخري، معاون مباحث مركز طوخ، المتهمين الأول والثاني، وهروب الثالث، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث، واعترفا بارتكاب الحادث، بالاشتراك والمتهم الهارب، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الحادث عبارة عن بندقية خرطوش، والسيارة المستولى عليها بحمولتها لدى عميلهم، ويدعى "محسن. أ. أ" 46 عامًا، سائق، وجاري تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي، وعما ارتكبوه من حوادث مماثلة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية

    القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية

    أخبار
  • القبض على 5 تجار مخدرات في القليوبية

    القبض على 5 تجار مخدرات في القليوبية

    أخبار
  • إصابة ٤ اشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي في القليوبية

    إصابة ٤ اشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي في القليوبية

    أخبار
  • احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي في جراج بطوخ

    احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي في جراج بطوخ

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ضيوف الرئيس يسردون تفاصيل 105 دقائق انتظار قبل الإفطار

    ضيوف الرئيس يسردون تفاصيل 105 دقائق انتظار قبل الإفطارأخبار

  • على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكل مجانًا

    على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكلهو وهي

  • السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

    السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغأخبار

  • دار الإفتاء: ٨ معلومات عن زكاة الفطر

    دار الإفتاء: ٨ معلومات عن زكاة الفطرفنون

  • أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تم مناقشتها

    أحد المدعوين لإفطار يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تمأخبار

  • قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائنا

    قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائناأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مواطنون يلتقطون ​الصور التذكارية مع السيسي عقب "عزومة الرئيس"

مواطنون يلتقطون ​الصور التذكارية مع السيسي عقب "عزومة الرئيس"

أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تم مناقشتها

أحد المدعوين لإفطار السيسي يكشف كواليس اللقاء وأبرز القضايا التي تم مناقشتها

بالفيديو ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة

بالفيديو ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة