إعادة سيارة نقل سرقها 3 أشخاص في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعادت مباحث القليوبية، سيارة نقل محمله بـ"البط"، استولى عليها حداد ونجار وعاطل، من سائقها أثناء سيره بها على طريق قرية ميت كنانة، تحت تهديد السلاح، وضبطت القوات من اثنين من المتهمين، بينما فرا الثالث هاربًا، وتم إعادة السيارة بحمولتها وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد كمال، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من "السيد حسانين نجيب سالم، 27 عامًا"، سائق، يفيد بأنه أثناء سيرة بطريق "عرب الخلوة – ميت كنانة" بسيارته رقم ق ل ب 6891، بصندوق ثلاجة محملة بعدد 5000 بطة، اعترض طريقه سيارة نقل شيفرولية، ترجل منها 3 أشخاص مجهولين، بحيازة أحدهم بندقية خرطوش، واستولوا على هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، والسيارة بحمولتها وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، وكلف العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، بسرعة كشف غموض الحادث، والقبض على الجناة، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "نادر. ك"، وشهرته " بطاطا " 36 عاماً، حداد مسلح، والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح، وسرقة متنوعة، و"محمود. م" 27 عاماً، نجار، و"محمد. ع" وشهرته " صناره " 24 سنة عاطل (هارب)، وتبين من التحريات أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص في حوادث سرقات السيارات، ومتعلقات قائديها تحت تهديد السلاح الناري، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وفي أحد الأكمنة، ضبط النقيب محمد فخري، معاون مباحث مركز طوخ، المتهمين الأول والثاني، وهروب الثالث، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث، واعترفا بارتكاب الحادث، بالاشتراك والمتهم الهارب، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الحادث عبارة عن بندقية خرطوش، والسيارة المستولى عليها بحمولتها لدى عميلهم، ويدعى "محسن. أ. أ" 46 عامًا، سائق، وجاري تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي، وعما ارتكبوه من حوادث مماثلة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.