حملات مكثفة على الأسواق قبل عيد الفطر في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين، إنه جاري تكثيف الحملات التموينية على الأسواق العامة، ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز وشوادر بيع اللحوم والمحال التجارية قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن تلك الحملات، تتم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطري بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفتح، حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية التموين والطب البيطري والبيئة وإدارة الإشغالات بالمركز، أسفرت عن تحرير8 محاضر وضبط 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت نبيلة علي محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، أن القضايا المضبوطة تنوعت مابين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادة صحية وذبح خارج السلخانة، مؤكدة أن الحملات تتم تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لضبط الأسواق وتقديم سلع صالحة للاستخدام حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضافت نبيلة، أنه يتم أخذ عينات من المنتجات المعروضة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ووجهت بتكثيف المرور على محال الحلويات ومخبوزات العيد والأسواق للتأكد من صلاحيتها.

ومن ناحيته، أشار كرم عبدالحفيظ، نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى أن الحملات مستمرة لتوفير السلع للمواطنين، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار، ومراجعة صلاحية العروض من السلع حرصًا على المواطنين والقضاء على ظاهرة الغش التجاري وجشع بعض التجار.