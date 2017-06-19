"أوقاف أسيوط": 70 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أسيوط - أسامة صديق:

قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، إنه تم تجهيز أكثر من 70 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، مؤكدًا التنسيق مع الوحدات المحلية وبعض المديريات للإعلان عن الساحات المخصصة للصلاة ونظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها، طبقًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط.

وأضاف نسيم، أنه تم تدريب 2 إمام لكل ساحة لإلقاء الخطبة المكلف بها، وعدم والسماح لأي شخص غير تابع لوزارة الأوقاف بإلقاء الخطبة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على مفتشي الإدارات بضرورة الرقابة على جميع المساجد والمنابر ومتابعة الإمام، في أداء الدرس والخطبة الموحدة ومتابعة مديري الإدارة لجميع الساحات والتواجد لحل أي مشكلة قد تحدث.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية وزعت نحو 12 ألف شنطة غذائية بجميع القرى والمراكز خلال شهر رمضان الكريم.