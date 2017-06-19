الصحة: إعدام 54 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 54 طن و 777 كيلو جرام أغذية متنوعة و 3 آلاف و459 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة للمراقبة على الأغذية بمناسبة شهر رمضان بمحافظات الجمهورية في الفترة من 13 مايو إلى 14 يونيو الجاري .

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه تم ضبط 63 طن و 693 كيلو جرام أغذية متنوعة للشك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرة الى أنه تم سحب 17 ألف عينة وأرسلت للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه تم المرور على 9 آلاف و557 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث تم تحرير 6 الاف و515 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 1401 منشأة غذاية لوجود بها مخالفات ولعدم وجود ترخيص.

وأشار الدكتورعمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، الى أن الوزارة قامت بإتخاذ إجراءات شديدة حرصا على صحة المواطنين، حيث تم التنبية على جميع ادارات مراقبة الاغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية من المصانع، ومعامل الألبان، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لاماكن تداول الاغذية، وسحب العينات من الاغذية المعروضة خاصة الياميش، والمخللات، والالبان ومنتجاتها، والتمور والعصائر والمجمدات.

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، في بيان اليوم الإثنين، أنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين، و تكثيف الحملات على الاسواق والاماكن التى يتم عرض أغذية مجهولة المصدر والمياه المعبأة والغير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفورى لاى مادة غذائية يتم الشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم تكثيف الرقابة على الفنادق والأماكن التي تقدم وجبات الإفطار أو السحور بما فيها موائد الرحمن واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطن المصري، مشيرا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية ( التموين، ومباحث التموين، الطب البيطرى، وحماية المستهلاك ) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.