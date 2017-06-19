عمالقة أوروبا تجهز الأموال للصراع على «صفقة الموسم»

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تتردد أنباء مؤخرًا حول رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في الرحيل عن فريقه، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، وذلك في ظل اهتمام من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بضم اللاعب.

,دخلت أربعة أندية أوروبية عملاقة هي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني في سباق حسم صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت الصحافة البرتغالية قد أعلنت غضب واستياء كريستيانو رونالدو، من اتهامه بالتهرب الضريبي، وأنه أبدى رغبته في الرحيل عن إسبانيا، والبحث عن فريق جديد.

وينتظر مجلس إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز انتهاء بطولة كأس للقارات المقامة في روسيا، للتحدث مع اللاعب وإقناعه بتغيبر رأيه، كما حاول الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي، وسيرجيو راموس، قائد المرينجي، التحدث مع اللاعب للعدول عن رأيه.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مانشستر يونايتد خصص 200 مليون يورو، لاستعادة صاروخ ماديرا، إلا أنّ العرض قد يصل إلى 210 مليون يورو، على أن يكون انضمام ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى مسرح الأحلام، ورحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، عن الشياطين الحمر للعب لصالح الملكي ضمن الصفقة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ باريس سان جيرمان قدّم عرضًا أقل بقمية 140 مليون يورو، وراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، ليكون كريستيانو رونالدو خليفة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي رحل في صيف 2016 لمانشستر يونايتد.

وسبق وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، جلس مع وكيل أعمال صاروخ ماديرا في كارديف يوم 3 يونيو، لبحث انتقال اللاعب إلى "حديقة الأمراء"، حتى قبل أزمة الدون مع الضرائب.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنّ رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، مستعد للتخلي عن البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب البلوز، للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو.

فيما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، يريد التعاقد مع صاروخ ماديرا مستغلًا علاقته الجيدة مع اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرتغالي، وبالنظر للجرائم الضريبية المتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة سجن، قد تصل إلى 7 سنوات.