عدلي: «أزارو» يصل القاهرة الجمعة.. ويعود للمغرب بعد يومين

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بدأ سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إجراءات حجز تذاكر الطيران وتأشيرة دخول المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الجديد، إلى مصر؛ تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق.

وقال عدلي إن اللاعب من المقرر أن يحضر إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، لإجراء الكشف الطبي عليه، على أن يعود بعد يومين إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الشخصية ثم العودة إلى مصر مرة أخرى لبدء مشواره مع الفريق.

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وأشار عدلي إلى أن اللاعب قد يحضر مباراة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها في الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت المغرب، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي الذي كان يلعب له أزارو عقدا مؤتمرا صحفيا أمس الأحد بمدينة الجديدة المغربية؛ للإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب.