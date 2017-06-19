أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عدلي: «أزارو» يصل القاهرة الجمعة.. ويعود للمغرب بعد يومين

Google+ Print
عدلي: «أزارو» يصل القاهرة الجمعة.. ويعود للمغرب بعد يومين عدلي: «أزارو» يصل القاهرة الجمعة.. ويعود للمغرب بعد يومين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأ سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إجراءات حجز تذاكر الطيران وتأشيرة دخول المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الجديد، إلى ؛ تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق.

وقال عدلي إن اللاعب من المقرر أن يحضر إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، لإجراء الكشف الطبي عليه، على أن يعود بعد يومين إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الشخصية ثم العودة إلى مصر مرة أخرى لبدء مشواره مع الفريق.

شاهد أيضا

وأشار عدلي إلى أن اللاعب قد يحضر مباراة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها في الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت المغرب، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي الذي كان يلعب له أزارو عقدا مؤتمرا صحفيا أمس الأحد بمدينة الجديدة المغربية؛ للإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

جامعة بنها تستعد للمؤتمر الدولي الصيني المصري الثاني في أكتوبر المقبل

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19/6/2017 بالصاغة في مصر