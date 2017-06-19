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غدًا.. باسم علي يشارك بمران الأهلي ..والأربعاء إختبار طبي لـ«متعب»

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غدًا.. باسم علي يشارك بمران الأهلي ..والأربعاء إختبار طبي لـ«متعب» غدًا.. باسم علي يشارك بمران الأهلي ..والأربعاء إختبار طبي لـ«متعب»

التحرير

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يواصل لاعبو الأهلي المصابون تدريباتهم على هامش مران اليوم للغائبين عن مواجهة الوداد المغربي، بملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق، في تمام التاسعة والنصف.

يذكر أن باسم علي الذي تعرض لثقل في عضلة السمانة في مباراة سموحة الأخيرة وبدأ يتعافى منها ويشارك في التدريبات الجماعية غدا.

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بينما أكد طبيب الفريق أن عماد متعب سوف يخضع لاختبار طبي الأربعاء المقبل لتحديد جاهزيته لمواجهة إنبي ومدى تخلصه من آثار الكدمة في وجه القدم.

فيما يواصل مروان محسن مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات للشفاء من الرباط الصليبي.

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التحرير

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