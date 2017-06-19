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تعديل موعد تدريبات مستبعدي الأهلي

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تعديل موعد تدريبات مستبعدي الأهلي تعديل موعد تدريبات مستبعدي الأهلي

التحرير

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يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن لقاء الوداد المغربي، مرانهم في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويقود طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل مران الغائبين عن لقاء الوداد المغربي، حيث يخصص فقرة بدنية وتدريبات كرة للاعبين، وبرنامجا خاصا للمصابين.

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ومن المفترض أن يتم تعديل موعد المران غدًا إلى الرابعة عصرًا لمنح اللاعبين فرصة لمتابعة مباراة الوداد التي تنطلق في الواحدة صباح الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت المغرب.

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التحرير

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